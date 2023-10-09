في الجول يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ومدة غيابه

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد - الأهلي ضد المصري

تعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي للإصابة ومن المنتظر أن يغيب لفترة عن الفريق الأحمر.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كريم فؤاد يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ويغيب اللاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حسب التقدير المبدئي.

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وخصص الجهاز الطبي في الأهلي برنامج تأهيلي مبدئي لكريم فؤاد لينفذه في لفترة المقبلة.

على أن يخضع اللاعب لفحص طبي دقيق خلال الساعات المقبلة.

وكان كريم فؤاد عاد للمشاركة مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك كريم فؤاد في الجولة الأولى من الدوري أمام المصري كبديل وسجل هدفا.

الأهلي الدوري المصري كريم فؤاد
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