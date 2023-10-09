استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 20:02
كتب : FilGoal
أعلن منتخب إنجلترا استبعاد لاعبه بوكايو ساكا من معسكره للتوقف الدولي الحالي.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وأشار المنتخب إلى أن استبعاد ساكا قد جاء بسبب الإصابة وسيبقى مع أرسنال للخضوع للعلاج.
وكان ساكا قد خرج مصابا خلال مواجهة أرسنال ضد لانس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وغاب ساكا عن مواجهة أرسنال الماضية ضد مانشستر سيتي والتي حقق فريقه الفوز بها.
وقرر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عدم استدعاء بديلا لساكا لينضم للقائمة والاكتفاء بالـ 25 لاعبا المتواجدين برفقته.
ومن المقرر أن يلعب منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي مباراة ودية ضد أستراليا قبل أن يلعب ضد إيطاليا في تصفيات يورو 2024.
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