استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف ساكا

أعلن منتخب إنجلترا استبعاد لاعبه بوكايو ساكا من معسكره للتوقف الدولي الحالي.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

إنجلترا

وأشار المنتخب إلى أن استبعاد ساكا قد جاء بسبب الإصابة وسيبقى مع أرسنال للخضوع للعلاج.

وكان ساكا قد خرج مصابا خلال مواجهة أرسنال ضد لانس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: منحت الطفل حامل الكرات قميصي بعد مباراة الأهلي دوري المحترفين - لافيينا يتصدر.. وخسارة جديدة لأسوان موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد نهاية معسكر أتالانتا في مصر تحت تنظيم مجموعة إنتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية

وغاب ساكا عن مواجهة أرسنال الماضية ضد مانشستر سيتي والتي حقق فريقه الفوز بها.

وقرر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عدم استدعاء بديلا لساكا لينضم للقائمة والاكتفاء بالـ 25 لاعبا المتواجدين برفقته.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي مباراة ودية ضد أستراليا قبل أن يلعب ضد إيطاليا في تصفيات يورو 2024.

إنجلترا بوكايو ساكا
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد طبيب منتخب إسبانيا يقرر مصير لامين جمال بيلد: نوير يعود لتشكيل بايرن بعد التوقف الدولي برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات نجم ريال مدريد يغيب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي نابي كيتا "الزجاجي" يصاب من جديد أرتيتا يوضح موقف ساكا من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي
أخر الأخبار
الاسكواش في الأولمبياد؟ نور الشربيني لـ في الجول: يوم حلمنا به جميعا.. أتمنى الفوز بميداليات لـ مصر 3 دقيقة | رياضات أخرى
من ضمنهم الاسكواش.. اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس توصي بإضافة 5 ألعاب جديدة 32 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كرة سلة - الاتحاد السكندري (35)-(43) الأهلي.. ربع نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
في الجول يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ومدة غيابه ساعة | الدوري المصري
استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
"أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر