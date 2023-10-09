موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد

يعترض ريال مدريد على تمثيل لاعبه براهيم دياز لمنتخب المغرب في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد أن يخسر مساهمات لاعبه في شهر يناير المقبل عندما تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

وحضر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، في مدرجات سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي من أجل دياز.

ومن ثم اجتمع الركراكي مع دياز في محاولة لإقناعه بالانضمام للمغرب ورفض أي استدعاء يصل له من إسبانيا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن بالفعل دياز وافق للانضمام للمغرب ويريد اللعب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويحاول الاتحاد المغربي إقناع ريال مدريد للوصول لحل بالرغم من أن النادي الملكي ليس من حقه الاعتراض على عدم قبول انضمام دياز للمغرب.

يذكر أن دياز شارك لأول مرة مع منتخب تحت 19 عاما لإسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي، فهو أول من وثق فيه واستدعاه عندما كان عمره 17 عام.