موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

براهيم دياز

يعترض ريال مدريد على تمثيل لاعبه براهيم دياز لمنتخب المغرب في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد أن يخسر مساهمات لاعبه في شهر يناير المقبل عندما تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

أخبار متعلقة:
نجم ريال مدريد يغيب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة "بسبب اتهاماته الكاذبة".. ريال مدريد يقرر مقاضاة مفوض الشرطة الإسبانية السابق

وحضر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، في مدرجات سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي من أجل دياز.

ومن ثم اجتمع الركراكي مع دياز في محاولة لإقناعه بالانضمام للمغرب ورفض أي استدعاء يصل له من إسبانيا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن بالفعل دياز وافق للانضمام للمغرب ويريد اللعب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويحاول الاتحاد المغربي إقناع ريال مدريد للوصول لحل بالرغم من أن النادي الملكي ليس من حقه الاعتراض على عدم قبول انضمام دياز للمغرب.

يذكر أن دياز شارك لأول مرة مع منتخب تحت 19 عاما لإسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي، فهو أول من وثق فيه واستدعاه عندما كان عمره 17 عام.

ريال مدريد براهيم دياز دياز المغرب الركراكي
نرشح لكم
استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة طبيب منتخب إسبانيا يقرر مصير لامين جمال بيلد: نوير يعود لتشكيل بايرن بعد التوقف الدولي برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات نجم ريال مدريد يغيب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي نابي كيتا "الزجاجي" يصاب من جديد أرتيتا يوضح موقف ساكا من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي
أخر الأخبار
الاسكواش في الأولمبياد؟ نور الشربيني لـ في الجول: يوم حلمنا به جميعا.. أتمنى الفوز بميداليات لـ مصر 3 دقيقة | رياضات أخرى
من ضمنهم الاسكواش.. اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس توصي بإضافة 5 ألعاب جديدة 32 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كرة سلة - الاتحاد السكندري (35)-(43) الأهلي.. ربع نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
في الجول يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ومدة غيابه ساعة | الدوري المصري
استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
"أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر