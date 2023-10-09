دوري المحترفين - لافيينا يتصدر.. وخسارة جديدة لأسوان

أقيمت اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري.

وحقق دكرنس الفوز على أسوان بهدف دون مقابل على ملعب الأول.

الخسارة هي الثانية لأسوان مقابل ليظل بدون نقاط في المركز الأخير، بينما حصل دكرنس على نقاطه الثلاث الأولى.

وحقق القناة الفوز على النجوم بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد بني سويف.

وتقدم القناة بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق محمد تامر شرقية وأضاف عماد الصواف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 55.

وأنهى محمد جمال ثلاثية القناة في الدقيقة الـ 77.

الفوز رفع رصيد القناة للنقطة الرابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد النجوم عند نقطة واحدة.

وتعادل النصر للتعدين مع مصر للمقاصة بهدف لكل فريق.

كلا الفريقان حصلا على النقطة الأولى لهما في الدوري منذ بداية الموسم.

وخسر بروكسي على ملعبه من لافيينا بهدف دون مقابل.

وسجل هدف لافيينا الوحيد في المباراة محمود الحلواني في الدقيقة الـ 50.

ووصل لافيينا بالفوز لصدارة الدوري بعد أن ارتفع رصيده للنقطة السابعة، بينما استمر بروكسي بنقطة واحدة.

وفي آخر المباريات تعادل مكادي مع جمهورية شبين بهدف لكل فريق.

المباراة أقيمت على ملعب جمهورية شبين بالمنوفية.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد سامي، وتعادل حسين الحسيني لمكادي في الدقيقة الـ 61.

وارتفع رصيد مكادي للنقطة الثانية، بينما حصل جمهورية شبين على نقطته الأولى.