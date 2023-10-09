عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: منحت الطفل حامل الكرات قميصي بعد مباراة الأهلي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 18:57

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عما حدث بينه وبين الطفل حامل كرات الأهلي عقب مباراة الفريقين في الدوري.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري، في المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد الرحمن مجدي لـFilGoal.com: "هناك من يريد افتعال أزمة بين الجماهير والجميع شاهد الروح الرياضية بين الجماهير في المدرجات والمشهد المشرف".

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وأضاف "عقب المباراة توجهت إلى الطفل حامل الكرات وقبلت رأسه وأعطيته قميصي والأمر انتهى سريعا".

وحصل عبد الرحمن مجدي على بطاقة صفراء في نهاية المباراة بعدما سدد الكرة في اتجاه حامل الكرات المتواجد خارج خط الملعب.

وسجل أهداف فوز الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف لحسين الشحات.

بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة عن طريق ياو أنور.

الأهلي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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