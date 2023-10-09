استعدادا لـ سموحة.. موعد استئناف تدريبات الزمالك بعد نهاية الراحة

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استئناف التدريبات صباح الغد -الثلاثاء- على ملعب نادي الترسانة.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك أول فوز له في الدوري الموسم الحالي بفضل صاروخي زيزو وشيكابالا في الجولة الثالثة من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف كريم بامبو، فيما قلب الأبيض النتيجة في الشوط الثاني بهدفي أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

شهد اللقاء وصول زيزو وشيكابالا للهدف رقم 50 في الدوري المصري.