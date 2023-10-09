المصري يكشف لـ في الجول جديد موقف أزمة عيد ومنصور

لا يزال المصري يسعى لإنهاء أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد من أجل المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري لـFilGoal.com: "استفسرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موقف الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد منذ 10 أيام".

وأضاف "حتى الآن لم يحدد اتحاد الكرة موعد التحقيق مع الثنائي من أجل إنهاء الأمر بشكل رسمي".

وأتم تصريحاته "لذلك ننتظر رد فيفا علينا وكذلك تحقيق اتحاد الكرة مع الثنائي".

وكشف مصدر من النادي المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "قررنا التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد اتحاد الكرة بسبب عرقلة استخراج بطاقات المباريات الخاصة بالثنائي أحمد منصور وأحمد عيد".

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.