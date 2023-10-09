حوار في الجول - هشام نصر يتحدث عن المنافسة مع العتال على نائب رئيس الزمالك ودور القائمة الموحدة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 17:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

هشام نصر

كشف هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء متى اتخذ قراره بخوض سباق الانتخابات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع هشام نصر تحدث خلاله عن المنافسة القوية المنتظرة مع هاني العتال على منصب نائب رئيس الزمالك.

وكذلك دور القائمة الموحدة في خدمة النادي وما هو المخطط لتطوير قطاع ألعاب الصالات في الزمالك.

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وأيضا طريقة عمل المجلس الجديد في حالة فوزه في الانتخابات والوعود الانتخابية وطريقة حل أزمات النادي.

ويقدم لكم FilGoal.com حواره مع هشام نصر بالفيديو.

الزمالك انتخابات الزمالك هشام نصر
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