خبر في الجول - مفاوضات بين فاركو ومدربه لفسخ التعاقد.. والبديل مصري

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

برونو روماو - فاركو

دخل نادي فاركو في مفاوضات مع البرتغالي برونو روماو المدير الفني للفريق لفسخ التعاقد بالتراضي.

ويأتي ذلك بعد فشل فاركو في تحقيق أي انتصار خلال أول ثلاث جولات من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قد استقر على رحيل المدير الفني البرتغالي ويجري مفاوضات لفسخ التعاقد بالتراضي.

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واستقر نادي فاركو على أن يكون المدير الفني المقبل مصريا، بعد إعلان رحيل روماو.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وتولى روماو قيادة فاركو مع نهاية الموسم الماضي في شهر يوليو خلفا لطارق العشري.

وحصد فاركو نقطة وحيدة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

بينما خسر فاركو في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري على الترتيب.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفشل روماو في تحقيق أي انتصار مع فاركو خلال خمس مواجهات قاد فيها الفريق.

الدوري المصري فاركو برونو روماو
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