بيلد: نوير يعود لتشكيل بايرن بعد التوقف الدولي

يستهدف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ العودة للملاعب عقب فترة التوقف الدولي، بعدما عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه منذ فترة، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد أنه من المحتمل أن يعود نوير لتشكيل بايرن عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان من المتوقع أن يلعب نوير مع رديف بايرن ضد أشافنبورج وبوخباخ خلال فترة التوقف الدولي لاكتساب حساسية المباريات ولكن تم تأجيل المباراتين.

ويدرس الجهاز الفني لبايرن ما إذا كان نوير سيعود ضد ماينز أو جالاتا سراي لأن بايرن لا يريد التعجل في عودته لأنه تعافى مؤخرا من إصابة في عضلة السمانة.

وأوضح التقرير أن نوير سيكون أمامه عدة أيام للوصول إلى أفضل مستوياته قبل عودة بايرن للمباريات الرسمية.

وشهد الشهر الماضي عودة مانويل نوير إلى تدريبات بايرن الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

فبعد خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2022، ذهب نوير في رحلة تزلج حيث كسرت ساقه خلال حادث على المنحدرات.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى التدريب الجماعي مع زميليه حارسي المرمى دانييل بيرتز وتوم ريتزي هولسمان.

منذ إصابة نوير، أصبحت أزمة حراسة المرمى هي الشغل الشاغل لإدارة النادي، فقد رفض ألكسندر نوبل المعار لموناكو العودة آنذاك، وضم بايرن يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ ليكمل موسم 2022-2023.

هذا الصيف غادر نوبل مرة أخرى الفريق البافاري على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت، وتم بيع سومر إلى إنتر ميلان.

وأصبح سفين أولريش الحارس الأبرز في صفوف بايرن، علما بأنه لعب 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

وكشف نادي بايرن ميونيخ قبل أسابيع أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

ولم يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

وخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

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