برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا

أوضح نادي برشلونة يوم الاثنين تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي جول كوندي.

وأصيب جول كوندي في لقاء برشلونة مع غرناطة في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة جول كوندي بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى".

وأضاف البيان "جول كوندي سيغيب لفترة، وسنراقب مدى تعافيه".

وخرج كوندي مصابا بعد ارتطام جافي في ركبته، فطلب الخروج ودخل رونالد أراوخو بدلا منه.

واستبعد كوندي وزميله دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من الانضمام لمنتخب فرنسا الذي بدأ فترة التوقف الدولي يوم الاثنين.

وقرر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ضم الثنائي مالو جوستو وأليكسيس ديساسي بدلا منهما.

ديشامب أعلن قبل أيام، قائمة الديوك المدججة بالنجوم من أجل فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب وصيف بطل العالم لملاقاة هولندا يوم 13 أكتوبر في تصفيات يورو 2024.

ثم يلاقي اسكتلندا وديا بعدها بـ4 أيام.

ويتواجد ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديبملي وراندال كولو مواني ،على رأس الاختيارات.

وشهدت القائمة عودة جوناثان كلوس مدرب لانس بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا

الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس- ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

الوسط: أوريليان تشواميني - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكرا كامارا - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة، 5 انتصارات في 5 مباريات.

بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد نظيره اليوناني وصيف المجموعة، لكن المنتخب البرتقالي لعب مباراة أقل.

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