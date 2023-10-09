اجتماع رؤوساء الأندية الجماهيرية بسبب الأزمة المالية

اجتمع اليوم الإثنين رؤوساء أربعة من الأندية الجماهيرية والشعبية من أجل مناقشة الأزمة المالية.

ويأتي ذلك في ضوء تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الجماهيرية.

وشهد الاجتماع تواجد نصر أبو الحسن وكامل أبو علي ومحمود الشامي، رؤوساء أندية كل من الإسماعيلي والمصري وبلدية المحلة على الترتيب.

كما تواصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع ثلاثي رؤوساء الأندية هاتفيا نظرا لتواجده مع بعثة فريق السلة في قطر.

وسبق وأن اجتمع رؤوساء الأندية الجماهيرية مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في يونيو الماضي من أجل دعم الاستثمار وإشهار الشركات.

وفوض رؤوساء الأندية الجماهيرية، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية للتنسيق مع الجهات المسؤولة في التحديات التي تواجهم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الأندية من أجل تعظيم مواردها.

كما سبق وأن أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمود حسين بحلول لكيفية دعم الأندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وتم عقد ذلك الاجتماع في يونيو الماضي بمشاركة 100 نادي.