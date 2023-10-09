مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

براين زاراجوزا

كشف بريان سرقسطة لاعب غرناطة أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو طلب منه التوقف عن المراوغات أثناء المباراة.

وتعادل برشلونة أمام غرناطة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتحدث سرقسطة بعد المباراة لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني: "أراوخو طلب مني أثناء المباراة بأن أتوقف عن المراوغات ومن ثم سبني بوالدتي".

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وسجل سرقسطة الهدف الأول لغرناطة بعد مرور 16 ثانية فقط في شباك برشلونة، بعد هروبه من دفاع البلوجرانا واستقبال تمريرة لوكاس بويي ومن ثم سدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن.

وفي الدقيقة 28 أضاف سرقسطة الهدف الثاني بعد ما وضعه جيرارد جومباو في وضعية واحد على واحد مع جولي كوندي ليراوغه سرقسطة مرتين داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة محرزا الهدف الثاني.

وحصد سرقسطة جائزة لاعب المباراة وأيضا انضم لقائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الحالية.

بهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ21 في مركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي غرناطة في مركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

برشلونة غرناطة أراوخو الدوري الإسباني. سرقسطة
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