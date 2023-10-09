سلة - تتسع لـ 3500 متفرج.. الاتحاد يعلن تفاصيل صالة خليفة المستضيفة للسوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة معلومات عن صالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين والمستضيفة لمواجهة السوبر المصري.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

وكان قد تم افتتاح صالة خليفة بالبحرين قبل 12 عاما وتحديدا في عام 2011.

وتعتبر صالة خليفة أكبر صالة رياضية في البحرين وتقع في مدينة عيسى وسبق وأن استضافة منافسات كأس آسيا لكرة اليد مرتين، على أن تكون الثالثة في يناير المقبل.

أما على مستوى كرة السلة فاستضافت صالة خليفة مباريات البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما تستضتيف المراحل المتقدمة من الدوري وكأس خليفة.

ويلعب الأهلي السوبر المصري المقبل بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.