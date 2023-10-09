نجم ريال مدريد يغيب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 14:26
كتب : FilGoal
سيغيب النمساوي ديفيد ألابا نجم ريال مدريد عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب استمرار الإصابة.
وغاب ألابا عن مباريات ريال مدريد ضد جيرونا ونابولي وأوساسونا بعد إصابته في مباراة لاس بالماس.
وأفاد الاتحاد النمساوي لكرة القدم في بيان: "لن ينضم ديفيد ألابا وستيفان بوش لمنتخب النمسا في فترة التوقف الدولي".
وأضاف "الثنائي سيغيب عن مباراتي النمسا ضد بلجيكا وأذربيجان في تصفيات يورو 2024 بسبب إصابات عضلية".
وقرر رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا ضم جونيور أدامو بدلا منهما.
ويلعب منتخب النمسا ضد بلجيكا يوم الجمعة، ثم يلاقي أذربيجان بعدها بـ4 أيام.
قبل الإصابة شارك ألابا في 8 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم.
منها 7 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.
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