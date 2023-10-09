كرة سلة - الزمالك يضم أوجي مايو

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي ضم الأمريكي أوجي مايو لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكشف هشام نصر المرشح لمنصب نائب الرئيس بمجلس إدارة الزمالك في وقت سابق عن إنهاء أزمة مايو بدفع جزء من المستحقات المتأخرة وتجديد تعاقده لموسم آخر.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 أكتوبر الجاري والمقرر إقامته في البحرين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة الزمالك في استعادة خدمات المحترف الأمريكي أوجي مايو في الفترة المقبلة.

وانتهى تعاقد مايو مع الزمالك في أبريل الماضي عقب انتهاء موسم الفريق محليا، وطالب اللاعب بمستحقاته المتأخرة قبل التجديد للفريق.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.