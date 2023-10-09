السعودية تتخذ أول خطوة رسمية لاستضافة كأس العالم 2034

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034.

وكانت السعودية قد أبدت نيتها في استضافة المونديال بعد ساعات من دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الآسيوية واتحادات أوقيانوسيا بالتقدم لنيل شرف تنظيم مونديال 2034.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر موقعه جاء كالتالي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

وحظى إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

وسيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف المسحل أن المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخارطة الزمنية بشأن طلب التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف فيفا في وقت سابق عن اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وأشار فيفا إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034 سيكون يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما كشف فيفا عن الموافقة على الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون في الربع الأخيرة من عام 2024.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع الخاص بكونجرس فيفا في الربع الأخير من العام.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

نسخة 2030

أجاب فيفا عن التساؤلات الخاصة بكأس العالم 2030 وإقامة البطولة في 6 دول مختلفة رغم المسافة الكبيرة بينهم وهي كالآتي:

- سيتم تعديل جدول مباريات كأس العالم 2030 بشكل فريد لتوفير ايام إضافية وكافية بين المباريات للفرق المشاركة في لقاءات الذكرى المئوية بدول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، من أجل السفر والراحة والتكيف والاستعداد.

سيوفر الجدول الزمني المقصود ما يقرب من 11 إلى 12 يوما للسفر والراحة قبل المباراة الثانية للفرق الستة التي ستلعب الافتتاح في أمريكا الجنوبية، مع ما يقارب من 5 إلى 6 أيام للسفر والراحة لمنافسي المجموعة الستة المتبقين وجميع الفرق الأخرى المشاركة.

سيتم تقديم المباريات الثلاث التي ستقام في أمريكا الجنوبية إلى ايام قليلة قبل المباريات الافتتاحية الرسمية لكأس العالم 2030 والتي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي الجدول كالآتي:

- السبت والأحد 8 و9 يونيو 2030: حفل الافتتاح بالذكرى المئوية وأولى مباريات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي كل منتخب على أرضه.

- الخميس والجمعة 13 و14 يونيو: حفل الافتتاح والمباريات الافتتاحية للمونديال.

- السبت والأحد 15 و16 يونيو: أولى مباريات المنتخبات الأخرى لمجموعات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الجمعة والسبت 21 و22 يونيو: المباريات الثانية لجميع منتخبات مجموعات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الأحد 21 يوليو: نهائي كأس العالم 2030

من المتوقع الإعلان عن المدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2030 بشكل رسمي في اجتماع فيفا بالربع الأخير من 2024.

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