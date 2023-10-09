اسكواش - عودة نور الطيب لأفضل خمسة مراكز عالميا.. واستمرار تصدر علي فرج

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 12:38

كتب : محمد سمير

نور الطيب - علي فرج

عادت نور الطيب لاعبة وادي دجلة إلى المراكز الخمسة الأولى من التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

وصعدت نور إلى المركز الخامس مع تراجع الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز السادس.

وكانت نور الطيب قد توجت الأسبوع الماضي بلقب ساوث ويسترن والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية كأول ألقابها هذا الموسم.

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وتشارك نور الطيب خلال الفترة الحالية في منافسات أمريكا المفتوحة أحد أعرق بطولات الاسكواش في الموسم.

واستمرت المراكز الأربعة الأولى دون تغيير، إذ تستمر نور الشربيني في صدارة التصنيف.

وتحل نوران جوهر في المركز الثاني ويليها هانيا الحمامي بالمركز الثالث ثم النيوزلاندية جويل كينج رابعة.

وتغيب نوران جوهر عن منافسات أمريكا المفتوحة كثاني غياب عن بطولة هذا الموسم على التوالي، ويعود ذلك بسبب إصابتها.

أما على مستوى الرجال، فاستمر علي فرج في صدارة التصنيف العالمي والذي يصدر أسبوعيا.

بينما تقدم مصطفى عسل الغائب عن المشاركة في البطولات بسبب الإيقاف، إلى المركز الثالث رغم الغياب.

وهبط محمد الشوربجي صاحب الجنسية الإنجليزية إلى المركز الرابع.

وشهدت قائمة أفضل عشرة لاعبين تواجد خمسة مصريين.

فبعد تصدر علي فرج وصعود مصطفى عسل إلى المركز الثالث، حافظ كل من مازن هشام وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد على مراكزهم السابع والتاسع والعاشر على الترتيب.

اسكواش نور الطيب التصنيف العالمي
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