نابي كيتا "الزجاجي" يصاب من جديد

بمجرد عودته من الإصابة.. تعرض نابي كيتا لاعب وسط فيردر بريمن لإصابة جديدة، كما كان حاله مع ليفربول.

نابي كيتا انتقل إلى الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وبدأ اللاعب الغيني الموسم بإصابة أبعدته عن المباريات الإعدادية ومعظم المباريات الرسمية، قبل أن يشارك كبديل في مباراتي كولن ودارمشتات.

وشارك كيتا كأساسي لأول مرة هذا الموسم في مباراة هوفنهايم هذا الأسبوع، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة.

وقال كليمنس فريتز مدير فريق فيردر بريمن تصريحات للصحفيين: "من الواضح أن الأمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة لنابي كيتا، لأنه عاد للتو إلى كامل لياقته البدنية".

وأضاف "إنها ليست إصابة خطيرة، لكنه بالتأكيد سيغيب عن مباراتينا المقبلتين على الأقل".

وبذلك سيغيب نابي كيتا عن منتخب غينيا في فترة التوقف الدولي، ومباراتي بريمن ضد بروسيا دورتموند ويونيون برلين.

البالغ من العمر 28 عاما لعب ما مجموعه 81 دقيقة منذ بداية الموسم.

video:1