سلة - مدرب الاتحاد: الأهلي مكتمل الصفوف.. واستعدينا جيدا للتأهل إلى نصف النهائي

يرى أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لرجال كرة السلة، أن الأهلي منافسه في البطولة العربية مكتمل الصفوف وأجهز فنيا خلال الفترة الحالية.

وشدد عمر على هدف فريق الاتحاد بالتأهل إلى نصف النهائي من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب.

وقال أحمد عمر لـ FilGoal.com: "خضنا تدريبين يومي السبت والأحد بعد اعتذار فريق البريج الفلسطيني عن عدم خوض منافسات ثمن نهائي البطولة العربية".

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة حتى يوم الخميس المقبل.

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري بنظيره الأهلي المصري في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين.

وأضاف مدرب الاتحاد "استعددنا جيدا لمواجهة الأهلي في ربع النهائي، وهو فريق مكتمل الصفوف وكان الأجهز خلال الفترة الماضية إذ خاض منافسات كأس العالم للأندية قبل تلك البطولة".

واختتم عمر تصريحاته "هدفنا تأدية مباراة قوية أمام الأهلي والتأهل إلى منافسات نصف النهائي لمواصلة المشوار نحو حصد اللقب".

وتقام منافسات البطولة العربية للأندية بنسختها الخامسة والثلاثين.

ويعتبر الاتحاد السكندري هو البطل التاريخي للمسابقة بعد حصد سبعة ألقاب آخرها في نسخة 2019.

ويغيب الاتحاد عن نهائي آخر نسختين أقيمت.