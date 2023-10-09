أرتيتا يوضح موقف ساكا من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - إنجلترا × أمريكا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبه بوكايو ساكا لن ينضم لصفوف منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت يوم الاثنين بسبب الإصابة.

وغاب ساكا عن مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا لشبكة talkSPORT: "هل يلتحق بوكايو ساكا بصفوف منتخب إنجلترا خلال التوقف الدولي؟ لا، لن يتمكن من ذلك".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية فيفا يكشف الموعد النهائي لتلقي طلب استضافة كأس العالم 2034.. واختيار المستضيف تشافي: لا أعرف كيف تدخل توريس في إلغاء هدفنا.. ونستحق الفوز تعثر جديد لحامل اللقب.. فيورنتينا يسقط نابولي بثلاثية

وأضاف "لم يخض أي تدريب مؤخرا، إنه غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي".

وكان ساكا ضمن اختيارات جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ضمن قائمة تتكون من 26 لاعبا لخوض مباريات فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره الإيطالي في قمة منتظرة بتصفيات يورو 2024 يوم 17 أكتوبر.

وقبلها يلعب وديا ضد أستراليا يوم 13 أكتوبر.

ويظهر في القائمة جارود بوين لاعب وست هام يونايتد المتألق، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة.

واختار ساوثجيت 5 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم جون ستونز وكايل ووكر وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

بالإضافة إلى 4 لاعبين من أرسنال بينهم بوكايو ساكا المصاب، بالإضافة إلى أرون رامسديل وديكلان رايس وإيدي نكيتياه.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل - جوردان بيكفورد - سام جونستون.

الدفاع: هاري ماجواير - جون ستونز - ليفي كولويل - لويس دانك - مارك جويهي - فيكايو توموري - كيران تريبيير - كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجار- ديكلان رايس - جوردان هندرسون - كالفين فيليبس.

الهجوم: هاري كين - جارود بوين - فيل فودين - جاك جريليش - جيمس ماديسون - إيدي نكيتياه - بوكايو ساكا - أولي واتكينز - ماركوس راشفورد.

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد المنتخب الإيطالي في الوصافة برصيد 7 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل.

إنجلترا بوكايو ساكا ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
نابي كيتا "الزجاجي" يصاب من جديد فيفا يكشف الموعد النهائي لتلقي طلب استضافة كأس العالم 2034.. واختيار المستضيف تشافي: لا أعرف كيف تدخل توريس في إلغاء هدفنا.. ونستحق الفوز تعثر جديد لحامل اللقب.. فيورنتينا يسقط نابولي بثلاثية رغم هدف جمال التاريخي.. برشلونة يسقط بالتعادل ضد غرناطة حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا
أخر الأخبار
نابي كيتا "الزجاجي" يصاب من جديد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - مدرب الاتحاد: الأهلي مكتمل الصفوف.. واستعدينا جيدا للتأهل إلى نصف النهائي 25 دقيقة | كرة سلة
أرتيتا يوضح موقف ساكا من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيفا يكشف الموعد النهائي لتلقي طلب استضافة كأس العالم 2034.. واختيار المستضيف 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
برئاسة عامر حسين.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات لخوض وديتين ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - هيكل يتألق برقمين.. تفوق مصري في الإحصائيات الفردية بتصفيات الأولمبياد ساعة | كرة طائرة
منافس الزمالك - مدرب ساجرادا: الأبيض سيتأهل دون عناء.. وزيزو أبرز اللاعبين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر