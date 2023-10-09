فيفا يكشف الموعد النهائي لتلقي طلب استضافة كأس العالم 2034.. واختيار المستضيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخارطة الزمنية بشأن طلب التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف فيفا في وقت سابق عن اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وأشار فيفا إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034 سيكون يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما كشف فيفا عن الموافقة على الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون في الربع الأخيرة من عام 2024.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع الخاص بكونجرس فيفا في الربع الأخير من العام.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا نيته التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مقتبسة من حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" والتي تضمنت تصريحات لولي العهد محمد بن سلمان عن كأس العالم 2034.

وقال ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

نسخة 2030

أجاب فيفا عن التساؤلات الخاصة بكأس العالم 2030 وإقامة البطولة في 6 دول مختلفة رغم المسافة الكبيرة بينهم وهي كالآتي:

- سيتم تعديل جدول مباريات كأس العالم 2030 بشكل فريد لتوفير ايام إضافية وكافية بين المباريات للفرق المشاركة في لقاءات الذكرى المئوية بدول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، من أجل السفر والراحة والتكيف والاستعداد.

سيوفر الجدول الزمني المقصود ما يقرب من 11 إلى 12 يوما للسفر والراحة قبل المباراة الثانية للفرق الستة التي ستلعب الافتتاح في أمريكا الجنوبية، مع ما يقارب من 5 إلى 6 أيام للسفر والراحة لمنافسي المجموعة الستة المتبقين وجميع الفرق الأخرى المشاركة.

سيتم تقديم المباريات الثلاث التي ستقام في أمريكا الجنوبية إلى ايام قليلة قبل المباريات الافتتاحية الرسمية لكأس العالم 2030 والتي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي الجدول كالآتي:

- السبت والأحد 8 و9 يونيو 2030: حفل الافتتاح بالذكرى المئوية وأولى مباريات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي كل منتخب على أرضه.

- الخميس والجمعة 13 و14 يونيو: حفل الافتتاح والمباريات الافتتاحية للمونديال.

- السبت والأحد 15 و16 يونيو: أولى مباريات المنتخبات الأخرى لمجموعات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الجمعة والسبت 21 و22 يونيو: المباريات الثانية لجميع منتخبات مجموعات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الأحد 21 يوليو: نهائي كأس العالم 2030

من المتوقع الإعلان عن المدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2030 بشكل رسمي في اجتماع فيفا بالربع الأخير من 2024.