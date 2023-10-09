برئاسة عامر حسين.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات لخوض وديتين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - أحمد زيزو - منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر القاهرة متجهة إلى الإمارات من أجل خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويترأس عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعثة المنتخب في الإمارات.

كما يرافق حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، بعثة مصر في الإمارات.

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ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

كما عاد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات إلى القائمة مجددا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويغيب عاشور عن المباريات لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد إصابة في قصبة القدم.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

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