كرة طائرة - هيكل يتألق برقمين.. تفوق مصري في الإحصائيات الفردية بتصفيات الأولمبياد

تألق لاعبو منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة خلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الفوز في مباراتين على حساب كل من اليابان وتونس على الترتيب.

وحسم الفراعنة صدارة المنتخبات الإفريقية بالتصنيف العالمي مما يعني التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس حال عدم إضافة نقاط دورة الألعاب الإفريقية - كما هو متوقع- والمقرر إقامتها في مارس المقبل.

وبات رضا هيكل ثالث أكثر اللاعبين تسجيل للنقاط بين 24 منتخبا مشاركا في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحقق لاعبو منتخب مصر أكثر من رقم فردي مميز كالآتي:

- رضا هيكل في المركز الثالث لأكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ 129 نقطة

- محمد عادل دولا في المركز الرابع كأفضل حائط صد بـ 21 نقطة

- حسام يوسف في المركز الحادي عشر لأفضل إعداد بـ 114 مرة ناجحة

- محمد رضا الهو وعبد الرحمن الحسيني في المركزين الثاني عشر والرابع عشر على الترتيب لأفضل المستقبلين بـ 42 مرة و40 مرة.

- رضا هيكل في المركز الثالث عشر لأفضل إرسال ساحق بـ 9 مرات ناجحة