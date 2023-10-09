مواعيد مباريات الإثنين 9 أكتوبر 2023.. قمة مصرية في السلة ودوري المحترفين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 09:30

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

تبدأ اليوم أولى أيام التوقف الدولي وانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم المختلفة.

ويشهد اليوم الإثنين الموافق 9 من أكتوبر 2023 مواجهة قمة مصرية في كرة السلة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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كرة سلة

يلعب فريق الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية لأندية السلة والمقامة في قطر.

بينما في الواحدة ظهرا تفتح مباريات ربع النهائي بمواجهة بين الكويت الكويتي ودجلة العراقي.

ويلعب المحرق البحريني أمام جمعية سلا المغربي في الثالثة والنصف عصرا.

بينما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري فريق بيروت اللبناني في تمام السادسة مساء.

دوري المحترفين

تتواصل منافسات المحترفين المصري بالقسم الثاني بست مواجهات مرتقبة.

ويلعب جمهورية شبين أمام مكادي، بينما يواجه دكرنس فريق أسوان، ويلعب لافيينا ضد بروكسي.

أما مصر المقاصة فيواجه النصر للتعدين، ويلعب النجوم أمام القناة.

وتقام جميع تلك المباريات في تمام الرابعة عصرا.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين بتروجت وبترول أسيوط في السادسة والنصف مساء.

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