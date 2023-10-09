تعثر جديد لحامل اللقب.. فيورنتينا يسقط نابولي بثلاثية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

فيورنتينا

تعثر نابولي أمام جماهيره في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي وخسر بنتيجة 3-1 ضد فيورنتينا في لقاء أقيم على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وارتقى البنفسجي للمركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الصدارة حيث ميلان.

فيما توقف رصيد حامل اللقب عند 14 نقطة تراجع بها للمركز الخامس في سلم الترتيب.

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وتقدم البنفجسي بهدف جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من القائم.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل في الدقيقة 23 ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

النيجيري سجل التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بعد ركلة جزاء تحصل عليها.

ورفع هداف الموسم الماضي رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وتقدم الضيوف مجددا بفضل هدف جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح الإيطالي المخضرم أكثر لاعب وسط ساهم في أهداف الموسم الحالي بالدوري الإيطالي بتسجيل 4 وصناعة 2.

وفي الوقت الذي سعى خلاله نابولي لإدارك التعادل خطف الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس هدف الفيولا الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما حول عرضية باريزي في الشباك.

وللمرة الثالثة يحقق فيورنتينا 17 نقطة من أول 8 جولات في الدوري الإيطالي حيث سبق أن حقق 18 نقطة في أول 8 جولات موسمي 1998-99 و2015-16.

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