منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف مرموش وسامي من معسكر الإمارات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 00:34

كتب : أحمد الخولي

عمر مرموش

حسم محمد غرابة مدير منتخب مصر مصير الثنائي أحمد سامي مدافع بيراميدز وعمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت فيما يخص الانضمام إلى منتخب مصر.

وقال غرابة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تأكدنا من جاهزية أحمد سامي وعمر مرموش. الثنائي سيتواجد معنا في معسكر الإمارات".

وأضاف "لا توجد أي إصابات سوى حالة إمام عاشور، ولم يتم استبعاد سواه من قائمة البعثة التي تسافر اليوم -الإثنين- من القاهرة".

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في الإطار ذاته أعلن اتحاد الكرة محمد أبو العلا طبيب المنتخب سلامة الثنائي مرموش وأحمد سامي مؤكدا تواجدهما مع المنتخب في مباراتي زامبيا (12 أكتوبر) والجزائر (16 أكتوبر).

خرج عمر مرموش متأثرا بالإصابة خلال فوز فريقه إينتراخت فرانكفورت على هايدنهايم بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وبدأ الدولي المصري أساسيا اللقاء، ثم خرج في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعدما تعرض لإصابة في الفخذ.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا .

وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب.

وتتوجه بعثة منتخب مصر صباح غدا الإثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.

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