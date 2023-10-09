حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى

عاد باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصارات بالفوز على ستاد رين بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل فيتينيا وأشرف حكيمي وراندال كولو مواني ثلاثية باريس سان جيرمان، فيما سجل أمين جويري هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وتعادل ماركينيوس مع ماركو فيراتي وأصبح ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات برصيد 416 مباراة.

وتقدم باريس سان جيرمان في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما تكبد رين خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وسجل فيتينيا الهدف الأول بتسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وبعد 4 دقائق أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني للعملاق الباريسي، ومعززا رصيده التهديفي إلى 3 أهداف في الدوري الفرنسي.

وفي الشوط الثاني قلص جويري النتيجة بهدف في الدقيقة 56 لكن الرد جاء سريعا.

صنع حكيمي هدفا لكولو مواني بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركة الفرنسي كبديل عوضا عن جونكالو راموس في الدقيقة 58.

وللمباراة الرابعة على التوالي لا يساهم مبابي بأهداف مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، بعد بدايته القوية التي جعلته يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

وتعد تلك أسوأ سلسلة مباريات لمبابي دون أهداف مع باريس منذ أبريل ومايو 2018 عندما ظل 5 مباريات متتالية دون المساهمة بأي هدف.