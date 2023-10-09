وكيل أوسوريو يكشف مصير العرض البرازيلي لمدرب الزمالك

حسم محمد حبشي وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك ما تردد عن إمكانية رحيله.

وقال حبشي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحد أندية الدوري البرازيلي كان مهتما بالتعاقد مع أوسوريو ولكن هذه المسألة انتهت".

وأضاف "لا يوجد فريق بلا أخطاء وهو يواصل العمل على إصلاحها والبناء على الإيجابيات مع الزمالك".

وعن ارتباط مصير أوسوريو بانتخابات مجلس إدارة الزمالك قال: "هو حاليا متعاقد مع الزمالك ويحترم تعاقده، ولا يوجد أي شيء في ذلك يتعلق بتواجد مجلس جديد من عدمه".

وأخيرا عن إمكانية نظره في العروض لتأمين مستقبله مع إمكانية رحيله بقدوم مجلس جديد قال: "هذا الأمر ليس في فكره تماما. كامل تركيزه مع نادي الزمالك".

وكان أوسوريو قد تحدث عن العرض البرازيلي في المؤتمر الصحفي الأخير بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.