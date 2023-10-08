روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا

تمكن روما من تحقيق الفوز على كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحقق لاتسيو انتصارا غاليا على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين إذ أجهض محاولة أتالانتا في العودة للنتيجة مرة أخرى في نفس الجولة.

روما × كالياري

سجل أهداف روما حسام عوار وروميلو لوكاكو "هدفين" وأندريا بيلوتي، بينما سجل ناهيتان نانديز لكالياري.

وسجل عوار الهدف الأول في الدقيقة 19 بعدما وضعه ليوناردو سبينازولا في حالة واحد على واحد وتمكن من تسديد الكرة وركنها في شباك كالياري.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 20 بعد متابعة عرضية ريك كارسدورب من الجهة اليمنى ليسدد لوكاكو في المرمى الخالي.

وأحرز بيلوتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 51 بعد استقبال الكرة من لياندرو باريديس في موقف واحد على واحد ليتمكن من مراوغة مدافع كالياري ويسجل مباشرة في شبك كالياري.

ولم يكتف باريديس بصناعة هدف بيلوتي فصنع الهدف الرابع لفريقه عن طريق لوكاكو بعد تمريرة وضعت المهاجم البلجيكي في انفراد ويتمكن من التسجيل في الدقيقة 59.

بينما استطاع نانديز من تسجيل هدف كالياري الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

بهذا الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة الـ11 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد نقاط كالياري عند النقطة الثانية في مركز قبل الأخير.

نهاية المباراة بفوز كبير لنادي روما على كالياري بنتيجة 4-1 ✅ شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#كالياري_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gOfFwzG0RZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2023

لاتسيو × أتالانتا

أجهض لاتسيو ريمونتادا أتالانتا بعد التقدم بهدفين دون رد وتمكن فريق مدينة بيرجامو من العودة للتعادل بهدفين قبل أن يسجل لاتسيو الهدف الثالث.

وسجل أهداف لاتسيو شارلي دي كيتيلاري بالخطأ في مرمى فريقه أتالانتا، وأضاف فالنتين كاستيانوس الهدف الثاني، وأحرز إيدرسون وسعيد كولاسيناتش لأتالانتا، وأضاف ماتياس فتشينو هدف الفوز للاتسيو.

افتتح لاتسيو التسجيل عن طريق دي كيتيلاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة بعد ارتطام الكرة في رأس اللاعب البلجيكي.

وضاعف كاستيانوس النتيجة في الدقيقة الـ11 بعد استقبال عرضية من فيليبي أندرسون ليسدد الكرة بقدمه في المرمى الخالي.

وقلص إيدرسون الفارق لأتالانتا بعد ضربة رأس قوية في الدقيقة 33 نتيجة عرضية من ماتيو روجيري.

وتعادل كولاسيناتش بنفس الطريقة في الدقيقة 63 بعد عرضية من كوبماينرس.

وحسم فتشينو المباراة لصالح لاتسيو في الدقيقة 83 بعدما أحرز هدف الفوز للاتسيو بعد رأسية من كاستيانوس جعلت فتشينو في موقف انفراد بحارس المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة العاشرة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد نقاط أتالانتا عند النقطة الـ13 في المركز السادس.