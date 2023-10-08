روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

روما

تمكن روما من تحقيق الفوز على كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحقق لاتسيو انتصارا غاليا على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين إذ أجهض محاولة أتالانتا في العودة للنتيجة مرة أخرى في نفس الجولة.

روما × كالياري

أخبار متعلقة:
لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا مؤتمر أرتيتا عن لجوء جوارديولا للكرات العالية.. وإعادة مباراة توتنام ضد ليفربول

سجل أهداف روما حسام عوار وروميلو لوكاكو "هدفين" وأندريا بيلوتي، بينما سجل ناهيتان نانديز لكالياري.

وسجل عوار الهدف الأول في الدقيقة 19 بعدما وضعه ليوناردو سبينازولا في حالة واحد على واحد وتمكن من تسديد الكرة وركنها في شباك كالياري.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 20 بعد متابعة عرضية ريك كارسدورب من الجهة اليمنى ليسدد لوكاكو في المرمى الخالي.

وأحرز بيلوتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 51 بعد استقبال الكرة من لياندرو باريديس في موقف واحد على واحد ليتمكن من مراوغة مدافع كالياري ويسجل مباشرة في شبك كالياري.

ولم يكتف باريديس بصناعة هدف بيلوتي فصنع الهدف الرابع لفريقه عن طريق لوكاكو بعد تمريرة وضعت المهاجم البلجيكي في انفراد ويتمكن من التسجيل في الدقيقة 59.

بينما استطاع نانديز من تسجيل هدف كالياري الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

بهذا الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة الـ11 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد نقاط كالياري عند النقطة الثانية في مركز قبل الأخير.

لاتسيو × أتالانتا

أجهض لاتسيو ريمونتادا أتالانتا بعد التقدم بهدفين دون رد وتمكن فريق مدينة بيرجامو من العودة للتعادل بهدفين قبل أن يسجل لاتسيو الهدف الثالث.

وسجل أهداف لاتسيو شارلي دي كيتيلاري بالخطأ في مرمى فريقه أتالانتا، وأضاف فالنتين كاستيانوس الهدف الثاني، وأحرز إيدرسون وسعيد كولاسيناتش لأتالانتا، وأضاف ماتياس فتشينو هدف الفوز للاتسيو.

افتتح لاتسيو التسجيل عن طريق دي كيتيلاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة بعد ارتطام الكرة في رأس اللاعب البلجيكي.

وضاعف كاستيانوس النتيجة في الدقيقة الـ11 بعد استقبال عرضية من فيليبي أندرسون ليسدد الكرة بقدمه في المرمى الخالي.

وقلص إيدرسون الفارق لأتالانتا بعد ضربة رأس قوية في الدقيقة 33 نتيجة عرضية من ماتيو روجيري.

وتعادل كولاسيناتش بنفس الطريقة في الدقيقة 63 بعد عرضية من كوبماينرس.

وحسم فتشينو المباراة لصالح لاتسيو في الدقيقة 83 بعدما أحرز هدف الفوز للاتسيو بعد رأسية من كاستيانوس جعلت فتشينو في موقف انفراد بحارس المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة العاشرة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد نقاط أتالانتا عند النقطة الـ13 في المركز السادس.

روما لاتسيو الدوري الإيطالي لوكاكو
نرشح لكم
حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(2) غرناطة بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو تشكيل برشلونة – فيران توريس يعوض غياب ليفاندوفسكي ضد غرناطة بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي كلوب: استخدمت سني لتهدئة دي زيربي.. وهذا رأيي في طرد جروس
أخر الأخبار
حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل أوسوريو يكشف مصير العرض البرازيلي لمدرب الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
أحمد نبيل كوكا يعوض إمام عاشور في منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر 26 دقيقة | منتخب مصر
روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا ساعة | المحترفون
بعد الفوز على الإسماعيلي.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة لـ 5 أيام ساعة | الدوري المصري
رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يكتسح الفتح السعودي ويتأهل لمواجهة مصرية في البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 4 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر