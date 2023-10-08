بعد الفوز على الإسماعيلي.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة لـ 5 أيام

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 22:33

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبي الأهلي بهدف بيرسي تاو ضد الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي.

يأتي ذلك في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

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سجل أهداف الأهلي: بيرسي تاو (2) وحسين الشحات، فيما سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي.

ولم يخسر الأهلي في آخر 22 مباراة ضد الإسماعيلي بجميع المسابقات حيث فاز في 15 وتعادل في 7، ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي من 2010.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط متكبدا خسارته الثانية هذا الموسم.

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