رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد

يرى رضا سليم لاعب الأهلي أن الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الفريق.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي في الجولة الثالثة بعدما افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز برباعية على المصري.

وقال رضا سليم عبر أون تايم سبورتس 1: "لعبنا ضد فريق صعب وأشكر زملائي ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وحققنا الفوز وهدفنا إسعاد الجماهير".

وأكمل "الأهلي فريق كبير وليس غريبا أن نفوز 3-4 وغدا سنفوز بفارق 5 و6 أهداف ونريد تسجيل المزيد".

وأنك "لم يتم استدعائي للمنتخب المغربي بعد، وبإذن الله انضم للمنتخب في الفترة المقبلة".

وشارك رضا سليم في الدقيقة 62 بدلا من حسين الشحات.

وغاب المغربي عن الأهلي في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة.

وافتتح رضا سليم أهداف الأهلي في الموسم الحالي محليا بفضل هدفه في شباك المصري بالجولة الأولى من الدوري المصري.

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