كرة سلة - الأهلي يكتسح الفتح السعودي ويتأهل لمواجهة مصرية في البطولة العربية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

سلة - الأهلي × الفتح السعودي

تغلب الأهلي على الفتح السعودي بفارق 40 نقطة، وبنتيجة 98-58 في ختام منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لكرة السلة.

تفوق الأهلي في الربع الأول بنتيجة 19-12.

وفي الربع الثاني عمق الأحمر تفوقه بنتيجة 41-24.

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السيطرة التامة دانت بنهاية الربع الثالث بنتيجة 72-43، ثم استمرت الهيمنة لنهاية المباراة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية.

وتأهل الاتحاد السكندري بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطيني، نظرا للأحداث الجارية واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني.

وبذلك تم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.

نتائج دور الـ 16 - الأحد 8 أكتوبر

القادسية الكويتي 90-94 دجلة العراقي

الكويت الكويتي 90-49 السيب العماني

المحرق البحريني 83-79 دينامو اللبناني

جمعية سلا المغربي 88-75 مجد طنجة المغربي

بيروت اللبناني 121-69 وحدة صنعاء اليمني

اتحاد الجزائر 77-70 نادي قطر

الأهلي 98-58 الفتح السعودي

الاتحاد السكندري × خدمات البريج الفلسطيني (تأهل الاتحاد بعد انسحاب البريج)

ربع النهائي - الإثنين 9 أكتوبر

الكويت الكويتي × دجلة العراقي - 1 ظهرا

المحرق البحريني × جمعية سلا المغربي - 3:30 ظهرا

اتحاد الجزائر × بيروت اللبناني - 6 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - 8:30 مساء

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الفائز من الكويت ودجلة × الفائز من اتحاد الجزائر وبيروت - 4 عصرا

الفائز من المحرق وسلا × الفائز من الأهلي والاتحاد السكندري - 6:30 مساء

*تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 12 أكتوبر.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية في قطر.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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