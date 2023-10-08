مؤتمر كولر - الأهلي لا يعاني مشاكل دفاعية.. والنتيجة كبيرة ولكن

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 22:05

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بفوز صعب على حد وصفه على حساب الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة ضد منافس قوي. نجحنا في استغلال فرصنا أمامه وكان التركيز جيدا والتحضير الجيد للمباراة مميزا".

وأضاف "النتيجة تبدو كبيرة ولكنها لا تعبر عن سير المباراة التي كانت صعبة أمام خصم سبب لنا صعوبات كبيرة".

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وتابع "اجتهدنا كثيرا للسيطرة على مجريات اللعب، فلم يكن من السهل فرض أسلوبنا على الخصم لأنه يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصا في الجانب الهجومي".

وأوضح "كان يجب أن نجري تبديلا اضطراريا بسبب إصابة إمام عاشور في الشوط الأول. يتم فحصه الآن ونتمنى أن تخرج النتائج جيدة كي يكمل معنا في الفترة المقبلة".

وواصل كولر "سعيد بمستوى الحارس محمد الشناوي في مباراة اليوم، وهذا أمر إيجابي له ولمنتخب مصر قبل المعسكر القادم".

وأكمل "طاهر محمد طاهر أدى بشكل جيد اليوم وكذلك في المباراة السابقة. دوره مؤثر وتحركاته إيجابية في الملعب".

واختتم "الأهلي ليس لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم، لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التحسن فيما هو قادم".

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل أهداف الأهلي: بيرسي تاو (2) وحسين الشحات، فيما سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي.

ولم يخسر الأهلي في آخر 22 مباراة ضد الإسماعيلي بجميع المسابقات حيث فاز في 15 وتعادل في 7، ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي من 2010.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط متكبدا خسارته الثانية هذا الموسم.

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