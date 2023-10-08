انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(2) غرناطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بالتعادل هدفين لكل فريق.

ق92 الحكم يلغي الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق فيليكس

ق88 القائم ينقذ برشلونة من هدف ثالث لغرناطة ويمنع هاتريك من براين زاراجوزا

ق87 الحكم يقر بصحة الهدف ليعادل برشلونة النتيجة 2-2

ق86 الحكم يقرر العودة لتقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة هدف برشلونة

ق85 جووووووول البديل روبيرتو يسجل التعادل لبرشلونة بعد عرضية من بالدي

ق78 أراوخو يهدر فرصة خطيرة بعد تقدمه لمنطقة جزاء غرناطة

ق68 توريس يهدر التعادل لبرشلونة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق61 التبديل الأول لتشافي بخروج فيرمين لوبيز ودخول سيرجي روبيرتو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 لامين جمال يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة من جواو فيليكس وضعته أمام المرمى الخالي.

ق28 جووووووووول براين زاراجوزا يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني بعد مراوغة كوندي مرتين

ق23 فيليكس يسدد كرة قوية من الناحية اليسرى لكن بعدت اتجاه المرمى قليلا

ق20 جافي يسدد كرة قوية ويتصدى لها حارس غرناطة

ق16 جواو فيليكس يهدر فرصة خطيرة مع تألق من حارس غرناطة أندري فيريرا

جوووووول بعد 20 ثانية لغرناطة عن طريق براين زارجوزا مارتينيز بعد تسديدة أرضية على يمين شتيجن

بداية المباراة