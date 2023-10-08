جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الهزيمة أمام أرسنال مفيدة للفريق.

وخسر مانشستر سيتي من أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا لشبكة "سكاي سبوترس" قائلا: "الهزيمة مفيدة لنا بالرغم من أنها الهزيمة الثانية على التوالي بعد ولفرهامبتون، أتمنى أن نعود بشكل جيد بعد فترة التوقف وننطلق مرة أخرى، نعرف ما يجب علينا أن نفعله".

وأضاف "رودري؟ الأرقام تقول إن غياب رودري مؤثر ولا نستطيع إنكار ذلك، لكن وضعنا لاعبين تتحكم في التمريرات بشكل أكبر، لكن أرسنال كانوا عدوانيين".

وخسر مانشستر سيتي جميع المباريات التي غاب عنها رودري وهم ثلاث مباريات نيوكاسل في كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأكمل "بدأنا المباراة بشكل جيد وكان لنا ثلاث فرص، لكن أرسنال انتصر في النهاية بهدف عكسي، لكن لم يكن هناك العديد من الفرص من الطرفين".

وأنهى حديثه قائلا: "دافعنا بشكل جيد حقا لكن خسرنا المباراة وسنعود أقوى من الماضي، أعرف اللاعبين لعدة أعوام وما حققناه معا، أنه لشرف لي أن أراهم يكافحون ويركضون بشكل مستمر".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي أرسنال في الوصافة بـ20 نقطة بالتساوي مع المتصدر توتنام.