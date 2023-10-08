المنيري يكشف تشخيص إصابة أحمد سامي
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
أعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تشخيص إصابة أحمد سامي لاعب الفريق.
وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وتعرض سامي لإصابة استبدل على أثرها في الدقيقة الـ 77 وحل محمود مرعي بدلا منه.
وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "أحمد سامي تعرض للإصابة بجذع في أربطة الكاحل وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة".
وكان سامي قد استدعي للمشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل والذي سواجه خلاله زامبيا والجزائر وديا.
الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الرابع بينما توقف إنبي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.
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