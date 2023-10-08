تشكيل برشلونة – فيران توريس يعوض غياب ليفاندوفسكي ضد غرناطة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

فيران توريس - بورتو ضد برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه أمام غرناطة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسيلاقي برشلونة نظيره غرناطة على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

ويعوض فيران توريس يعاني ليفاندوفسكي من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة فريقه أمام بورتو الماضية في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي- أندرياس كريستينسين- أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين جمال - فيران توريس - جواو فيليكس

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني غرناطة تشافي
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