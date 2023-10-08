بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو

تمكن ماسون جرينوود لاعب خيتافي من تسجيل أول أهدافه بعد 627 يوما في شباك سيلتا فيجو.

ويلاقي خيتافي نظيره سيلتا فيجو في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني ولم تنته المباراة بعد حتى الآن.

وتشير النتيجة الآن للتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل جرينوود الهدف بعد مرور بورخا مايورال من الجهة اليسرى لسيلتا فيجو ويراوغ لاعبين قبل أن يمرر الكرة بالعرض لتتجه نحو جرينوود ويسدد بقدمه بقوة في المرمى الخالي من الحارس.

ويعتبر ذلك أول هدف لجرينوود منذ 19 يناير 2022 في شباك برينتفورد رفقة مانشستر يونايتد في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتقل جرينوود لخيتافي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة الجافة بدون حق الشراء لموسم واحد.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.