بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

تمكن ماسون جرينوود لاعب خيتافي من تسجيل أول أهدافه بعد 627 يوما في شباك سيلتا فيجو.

ويلاقي خيتافي نظيره سيلتا فيجو في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني ولم تنته المباراة بعد حتى الآن.

وتشير النتيجة الآن للتعادل بهدفين لكل فريق.

أخبار متعلقة:
مدرب خيتافي يعتذر لبيلينجهام بسبب ضم جرينوود سيعود للعب مجددا.. جرينوود إلى خيتافي أُغلق الباب في وجه طريد مانشستر.. فشل انتقال جرينوود إلى لاتسيو جيرارد ينفي ضم جرينوود إلى الاتفاق

وسجل جرينوود الهدف بعد مرور بورخا مايورال من الجهة اليسرى لسيلتا فيجو ويراوغ لاعبين قبل أن يمرر الكرة بالعرض لتتجه نحو جرينوود ويسدد بقدمه بقوة في المرمى الخالي من الحارس.

ويعتبر ذلك أول هدف لجرينوود منذ 19 يناير 2022 في شباك برينتفورد رفقة مانشستر يونايتد في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتقل جرينوود لخيتافي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة الجافة بدون حق الشراء لموسم واحد.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.

سيلتا فيجو خيتافي الدوري الإسباني مانشستر يوتايتد جرينوود ماسون جرينوود
نرشح لكم
حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(2) غرناطة تشكيل برشلونة – فيران توريس يعوض غياب ليفاندوفسكي ضد غرناطة بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي كلوب: استخدمت سني لتهدئة دي زيربي.. وهذا رأيي في طرد جروس
أخر الأخبار
حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل أوسوريو يكشف مصير العرض البرازيلي لمدرب الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
أحمد نبيل كوكا يعوض إمام عاشور في منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر 26 دقيقة | منتخب مصر
روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا ساعة | المحترفون
بعد الفوز على الإسماعيلي.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة لـ 5 أيام ساعة | الدوري المصري
رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يكتسح الفتح السعودي ويتأهل لمواجهة مصرية في البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 4 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر