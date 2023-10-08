نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 20:00
كتب : أحمد الخولي
خرج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مصابا من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تم نقله إلى المستشفى أثناء المباراة، بعد خروجه مصابا.
ويجري اللاعب أشعة على ساقه في مستشفى مبرة العصافرة.
وخرج إمام عاشور مصابا وباكيا في الدقيقة 30، ودخل طاهر محمد طاهر بدلا منه.
المباراة جارية بتقدم الأهلي بهدفين دون رد سجلهما بيرسي تاو وحسين الشحات.
وحصد الأهلي أول 3 نقاط بالفوز على المصري 4-0 في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا.
فيما يملك الإسماعيلي نفس عدد النقاط من فوز على الاتحاد السكندري 3-1 وخسارة أمام زد 1-0.
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