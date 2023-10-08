تنفيذا لاشتراطات كاف.. الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 19:31

كتب : إبراهيم رمضان

رعاية الزمالك لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية

أعلن نادي الزمالك إبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية.

وتوصل إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين وتامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والأكاديميات بالتوصل لاتفاق مع البطل الأولمبي لمدة موسم.

ويأتي عقد رعاية الزمالك للبطل الأولمبي تنفيذا لاشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي يضع شرط إنشاء فريق للكرة النسائية أو رعاية فريق من أجل المشاركة في البطولات القارية.

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واتخذ الزمالك قرار رعاية الفريق لصعوبة إنشاء فريق خلال تلك الفترة بسبب إيقاف القيد.

ويشارك فريق الرجال بكرة القدم للزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات وأوقعته القرعة مع أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

الزمالك البطل الأولمبي
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