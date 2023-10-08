مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) إنبي.. جوووول أول
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
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ق13. جوووووول أول لبيراميدز عن طريق فيستون مايلي ليسجل أول أهدافه مع الفريق.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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