انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) إنبي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - عبد الله السعيد - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق57. تسديدة قوية من علي فوزي وأحمد الشناوي يتألق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. هدف غير محتسب لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق13. جوووووول أول لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي ليسجل أول أهدافه مع الفريق.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنبي الدوري المصري بيراميدز
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