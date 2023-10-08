دوري المحترفين - غزل المحلة وحرس الحدود يفتتحان الجولة بالفوز ومشاركة الصدارة

افتتحت اليوم الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري في نسخته الأولى.

وحقق غزل المحلة الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل على ملعب الأول.

تقدم خالد الإخميمي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 73 بعد عرضية من عبده يحيى.

وأضاف رجب مارو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 مستغلا تمريرة أخرى من عبده يحيى ليسدد في الشباك الخاوية.

وشهدت الدقيقة الـ 47 احتساب الحكم لركلة غزاء لغزل المحلة ولكنه ألغاها بعد التشاور مع الحكم المساعد.

أهداف فوز غزل المحلة (2/0) على أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين 💥⚽️#ONTime_Sports pic.twitter.com/mIHBuceoPd — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 8, 2023

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق حرس الحدود الفوز على وي بهدف دون مقابل.

سجل هدف حرس الحدود الوحيد في مباراة محمود ممدوح.

وارتفع رصيد كل من غزل المحلة وحرس الحدود إلى 7 نقاط في صدارة جدول الترتيب.