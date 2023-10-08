لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك

تعادل وست هام في الوقت القاتل ضد نيوكاسل بهدفين لكل فريق، فيما حسم التعادل لكل فريق نتيجة مباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك في نفس التوقيت الذي انتهت فيه مباراة ليفربول وبرايتون بالتعادل بنتيجة 2-2. (طالع التفاصيل)

وست هام × نيوكاسل

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سجل لوست هام توماس سوتشيك ومحمد قدوس، وأحرز أليكساندر إيزاك لنيوكاسل الهدفين.

وتقدم سوتشيك في البداية لصالح الهامرز في الدقيقة الثامنة بعدما راوغ إيمرسون بالمييري نيك بوب حارس نيوكاسل ومرر الكرة لسوتشيك الخالي من الرقابة وسجل.

وتعادل إيزاك في الدقيقة 57 بعد خطأ من مدافع وست هام في تشتيت عرضية ليمررها للمهاجم السويدي الذي استغل الخطأ وسدد الكرة في اتجاه المرمى محرزا هدف التعادل.

وأكمل إيزاك تألقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد عرضية متقنة من كيران تريبيير من الزاوية اليمنى ليسدد إيزاك الكرة بقدمه ويسجل التقدم لجيوش المدينة.

وسجل محمد قدوس هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 89 بعد تمريرة من الظهير فلاديمير كوفال ليستلم لاعب أياكس السابق الكرة ويسددها مباشرة من خارج منطقة الجزاء في اتجاه المرمى ويسجل التعادل.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ14 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل نيوكاسل للنقطة الـ13 في المركز الثامن.

تعادل آخر

وانتهت أيضا مباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا بالتعادل بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وسجل هي تشان هوانج لولفرهامبتون، بينما أحرز باو توريس لصالح أستون فيلا.

وافتتح هوانج -الرجل الكوري كما أطلق عليه بيب جوارديولا- التسجيل للذئاب في الدقيقة 53 بعد عرضية من بيدرو نيتو من الجهة اليمنى وقطع هوانج من أمام مدافع أستون فيلا ليسدد في المرمى ويسجل هدف التقدم.

وتبادلت الأدوار بين المهاجم أولي واتكينز والمدافع باو توريس، فسجل توريس هدف التعادل من صناعة واتكينز، إذ أرسل المهاجم الإنجليزي كرة عرضية من الناحية اليمنى على القائم البعيد ليتابعها المدافع الإسباني ويسدد الكرة بقدمه ليسجل هدف التعادل.

وتعرض لاعب وسط ولفرهامبتون ماريو ليمينا للبطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بعد 32 دقيقة من حصوله على إنذار.

بهذا التعادل ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ16 في المركز الخامس، ووصل ولفرهامبتون للنقطة الثامنة في المركز الـ14.

نيوكاسل أستون فيلا ولفرهامبتون وست هام الدوري الإنجليزي إيزاك
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