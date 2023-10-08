تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم

أجرى إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق أمام الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويبدأ محمد فوزي في حراسة المرمى بدلا من أحمد عادل عبد المنعم الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – إياد العسقلاني

الوسط: محمد عبد السميع – محمد مخلوف – عمر الساعي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – ياو أنور – مروان حمدي

وعلى دكة البدلاء: كمال السيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – محمد حسن – عبد الله السعيد – نادر فرج – محمود الشبراوي – باسم مرسي.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط بالفوز على المصري 4-0 في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما يملك الإسماعيلي نفس عدد النقاط من فوز على الاتحاد السكندري 3-1 وخسارة أمام زد 1-0.