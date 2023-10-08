تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 17:56

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبي الأهلي بهدف موديست ضد إنبي

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد الجناح المغربي رضا سليم بعد غياب استمر لـ 3 مباريات بسبب الإصابة، ولكنه يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويقود الفرنسي أنتوني موديست خط الهجوم، رفقة بيرسي تاو وحسين الشحات.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يقيل مدربه الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي الأولى منذ القمة.. البنا حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا عن المباراة للإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو - أنتوني موديست - حسين الشحات

البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد زعلوك

وحصد الأهلي أول 3 نقاط بالفوز على المصري 4-0 في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما يملك الإسماعيلي نفس عدد النقاط من فوز على الاتحاد السكندري 3-1 وخسارة أمام زد 1-0.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري تشكيل الأهلي رضا سليم
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الأهلي يواجه الإسماعيلي تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. وقفة وكابو يقودان هجوم إنبي الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما مواعيد مباريات الأحد 8 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد الإسماعيلي وقمة سيتي أمام أرسنال ميهوب يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ عمر كمال عبد الواحد حوار في الجول - وكيل عمر سيد معوض: هذه تطورات مفاوضات بيتيس.. حظه سيئ وكل أندية مصر تتمناه هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي يواجه الإسماعيلي 53 ثاتيه | الدوري المصري
لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. رايس ينقذ الأول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم 24 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. وقفة وكابو يقودان هجوم إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
رغم ثنائية صلاح.. ليفربول يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي 48 دقيقة | الدوري المصري
بعد العودة للملاعب.. جيريرو يتعرض لإصابة جديدة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر