تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد الجناح المغربي رضا سليم بعد غياب استمر لـ 3 مباريات بسبب الإصابة، ولكنه يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويقود الفرنسي أنتوني موديست خط الهجوم، رفقة بيرسي تاو وحسين الشحات.

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا عن المباراة للإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو - أنتوني موديست - حسين الشحات

البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد زعلوك

وحصد الأهلي أول 3 نقاط بالفوز على المصري 4-0 في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما يملك الإسماعيلي نفس عدد النقاط من فوز على الاتحاد السكندري 3-1 وخسارة أمام زد 1-0.