بعد العودة للملاعب.. جيريرو يتعرض لإصابة جديدة

تعرض رافاييل جيريرو لإصابة عضلية جديدة بعد العودة للملاعب مرة أخرى.

وأعلن بايرن ميونيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x تويتر سابقا" عن إصابة جديدة لجيريرو أثناء تدريبات الفريق.

ولم يكشف النادي عن فترة غياب الظهير البرتغالي إذ اكتفوا بأنه سيغيب عن مباراة الفريق اليوم أمام فرايبورج، بالإضافة إلى عدم انضمامه لمنتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وغاب جيريرو عن صفوف بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي بسبب كثرة تعرضه للإصابات العضلية تحديدا.

وعانى اللاعب المنضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من إصابة عضلية قبل بداية الموسم وغاب على إثرها 41 يوما بواقع ثلاث مباريات.

وفي بداية الشهر الماضي عانى من إصابة عضلية أخرى غاب بسببها 24 يوما بواقع أربع مباريات.

والآن الإصابة الثالثة له منذ الانضمام لبايرن ميونيخ، الأمر الذي حرم فريقه من مساهماته.

أعلن #البايرن أن رافائيل جيريرو تعرض لشد عضلي في فخذه الأيسر أثناء التدريبات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب لفترة عن الملاعب بعد تقييمه من قبل القسم الطبي في الفريق. كما لن ينضم جيريرو إلى منتخب بلاده بسبب تلك الإصابة وسيكمل تعافيه في ميونخ. نتمنى لك الشفاء العاجل يارافا! 🙏 pic.twitter.com/0rssqeaYfc — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 8, 2023

وشارك جيريرو رفقة بايرن ميونيخ في الموسم الحالي في مباراتين فقط بواقع 72 دقيقة، فالأولى أمام لايبزيج في الجولة الماضية من منافسات الدوري الألماني، والثانية أمام مونستر في كأس ألمانيا.

وبدأ اللاعب البرتغالي الدولي مسيرته في فرنسا، وواصل التدرج إلى أن وصل للفريق الأول لنادي "كان" في 2012.

بعد عام انتقل إلى لوريان الذي قضى به 3 أعوام، ليلتقطه دورتموند في 2016 مقابل 12 مليون يورو، قبل الانضمام لحامل لقب الدوري الألماني.