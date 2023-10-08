بلماضي: رفضت تدريب أحد الأندية السعودية لهذا السبب

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن رفضه لعرض تلقاه من أحد الأندية الدوري السعودي في الفترة السابقة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "نعم تلقيت عرضا من أحد أندية الدوري السعودي".

وأضاف "لكنني رفضته وفضلت الاستمرار مع المنتخب الجزائري".

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وتابع "لست مرغما على الكشف على أمور كهذه، وما أريده هو تحقيق أهدافي مع المنتخب وإسعاد الشعب الجزائري ولهذا اتجنب الحديث حول هذه المواضيع".

وانتشرت تقارير حول محاولة أهلي جدة للتعاقد مع بلماضي خلال الصيف.

ويلعب منتخب الجزائر أمام كاب فيردي وديا في مدينة قسنطينة يوم 12 أكتوبر على أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته في الإمارات.

وتواجد رياض محرز على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر 25 لاعبا لخوض مواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء أمين جويري مهاجم رين الفرنسي لأول مرة، وكذلك محمد بشير بلومي (21 عاما) لاعب فارينزي البرتغالي ونجل لأخضر بلومي أسطورة الجزائر.

كما عاد إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي لصفوف الخضر وكذلك حسام عوار لاعب روما، فيما استبعد بلماضي مهاجمه بغداد بونجاح هداف السد القطري.

جاءت قائمة الجزائر لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر كالتالي:

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حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.

الجزائر الدوري السعودي جمال بلماضي
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