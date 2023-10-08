اتحاد الكرة يعلن سفر بعثة المنتخب إلى الإمارات غدا الإثنين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مغادرة بعثة منتخب مصر إلى الإمارات غدا الإثنين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة:
بلماضي: مواجهة مصر دربي قوي نظرا لقوة وجودة المنتخبين كرة طائرة - إلى باريس 2024.. منتخب مصر يخسر بصعوبة من فنلندا وهزيمة جديدة لتونس حوار في الجول - وكيل عمر سيد معوض: هذه تطورات مفاوضات بيتيس.. حظه سيئ وكل أندية مصر تتمناه محرز ونجل بلومي.. بلماضي يختار 25 لاعبا لمواجهة مصر ويستبعد بونجاح

ونشر اتحاد الكرة الموقع الخاص بتذاكر المباراتين.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

كما عاد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات إلى القائمة مجددا.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

منتخب مصر الإمارات فيتوريا
نرشح لكم
بلماضي: مواجهة مصر دربي قوي نظرا لقوة وجودة المنتخبين محرز ونجل بلومي.. بلماضي يختار 25 لاعبا لمواجهة مصر ويستبعد بونجاح كأس العالم للكرة الشاطئية - منتخب مصر في ظهوره الأول رفقة الإمارات وأمريكا وإيطاليا مؤتمر فيتوريا عن سر اختيار المعسكر خارج مصر ومعيار ضم حراس المرمى إمام عاشور والنني على رأسهم - 7 عائدون و8 مستبعدين في اختيارات روي فيتوريا قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب منتخب مصر الأولمبي يلاقي نظيره الأردني وديا قبل مواجهة أوزبكستان
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن سفر بعثة المنتخب إلى الإمارات غدا الإثنين 14 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
gaming - الكشف عن تفاصيل لعبة COD MW III 38 دقيقة | Gamers
بلماضي: مواجهة مصر دربي قوي نظرا لقوة وجودة المنتخبين 58 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ليفربول - إليوت أساسي.. وصلاح مع نونيز في الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلينجهام: لم أتوقع تلك البداية.. وبتلك الطريقة أحافظ على هدوئي في المباريات ساعة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يقيل مدربه ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر